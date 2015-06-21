1 Day Offer in Audit

Получи предложение о работе в отделе аудиторских услуг EY за 1 день!

Получи предложение о работе в отделе аудиторских услуг EY за 1 день!

22 июля в России не отмечают ни одного официального праздника — так почему не устроить свой? Получи предложение о работе в московском департаменте аудиторских услуг EY!

Помимо государственных и международных праздников у каждого есть собственные памятные даты: день рождения, победы на соревнованиях и, конечно, первый рабочий день. Добавь к своему списку новую дату — старт карьеры мирового уровня. 19 июня в московском офисе EY пройдет специальное мероприятие для студентов и выпускников, где ты сможешь пройти все этапы отбора за один день и стать специалистом департамента аудиторских услуг.

Праздник, который ты заслужил!

Компания EY проведет специальное мероприятие для студентов выпускных курсов и молодых специалистов, где в течение дня ты:

Сможешь узнать об отделе аудита и о профессии аудитора

Провести день в офисе компании

Узнать больше о профессии аудитора

Выбрать то направление работы, которое подходит для тебя больше всего

Пройти все этапы отбора за один день

Получить предложение о работе!

Этапы отбора включают в себя

Тестирование на умение анализировать текстовую и числовую информацию, а также на знание английского языка, профессиональный тест на знание бухгалтерского учета Собеседование со специалистом по работе с персоналом Собеседование с менеджерами выбранного отдела

Как попасть на мероприятие?

Мы будем ждать твою заявку, если ты:

Студент последнего курса или выпускник со специализацией в области финансов/ экономики/ бухгалтерского учета, а также с технической специализацией

Владеешь английским языком

Знаешь Microsoft Office (программы Word, Excel, Power Point)

Интересуешься различными сферами аудиторской деятельности

Чтобы принять участие в мероприятии и уточнить детали, отправь свое резюме по адресу: graduate@ru.ey.com (с пометкой «eGraduate.ru: 1 Day Offer»).