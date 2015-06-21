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EY 1 Day Offer in Audit

1 Day Offer in Audit

EY

Получи предложение о работе в отделе аудиторских услуг EY за 1 день!

Что, где, когда?

Дата мероприятия:

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Срок подачи заявок:

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Адрес:
Москва, Садовническая улица, 82, стр. 2, подъезд 7 (м. Павелецкая)
Регистрация:
graduate@ru.ey.com
Компании:
EY

Получи предложение о работе в отделе аудиторских услуг EY за 1 день!

22 июля в России не отмечают ни одного официального праздника — так почему не устроить свой? Получи предложение о работе в московском департаменте аудиторских услуг EY!

Помимо государственных и международных праздников у каждого есть собственные памятные даты: день рождения, победы на соревнованиях и, конечно, первый рабочий день. Добавь к своему списку новую дату — старт карьеры мирового уровня. 19 июня в московском офисе EY пройдет специальное мероприятие для студентов и выпускников, где ты сможешь пройти все этапы отбора за один день и стать специалистом департамента аудиторских услуг.

Праздник, который ты заслужил!

Компания EY проведет специальное мероприятие для студентов выпускных курсов и молодых специалистов, где в течение дня ты:

  • Сможешь узнать об отделе аудита и о профессии аудитора
  • Провести день в офисе компании
  • Узнать больше о профессии аудитора
  • Выбрать то направление работы, которое подходит для тебя больше всего
  • Пройти все этапы отбора за один день
  • Получить предложение о работе!

Этапы отбора включают в себя

  1. Тестирование на умение анализировать текстовую и числовую информацию, а также на знание английского языка, профессиональный тест на знание бухгалтерского учета
  2. Собеседование со специалистом по работе с персоналом
  3. Собеседование с менеджерами выбранного отдела

Как попасть на мероприятие?

Мы будем ждать твою заявку, если ты:

  • Студент последнего курса или выпускник со специализацией в области финансов/ экономики/ бухгалтерского учета, а также с технической специализацией
  • Владеешь английским языком
  • Знаешь Microsoft Office (программы Word, Excel, Power Point)
  • Интересуешься различными сферами аудиторской деятельности

Чтобы принять участие в мероприятии и уточнить детали, отправь свое резюме по адресу: graduate@ru.ey.com (с пометкой «eGraduate.ru: 1 Day Offer»).


 
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