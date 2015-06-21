1 Day Offer in Audit
Получи предложение о работе в отделе аудиторских услуг EY за 1 день!
Получи предложение о работе в отделе аудиторских услуг EY за 1 день!
22 июля в России не отмечают ни одного официального праздника — так почему не устроить свой? Получи предложение о работе в московском департаменте аудиторских услуг EY!
Помимо государственных и международных праздников у каждого есть собственные памятные даты: день рождения, победы на соревнованиях и, конечно, первый рабочий день. Добавь к своему списку новую дату — старт карьеры мирового уровня. 19 июня в московском офисе EY пройдет специальное мероприятие для студентов и выпускников, где ты сможешь пройти все этапы отбора за один день и стать специалистом департамента аудиторских услуг.
Праздник, который ты заслужил!
Компания EY проведет специальное мероприятие для студентов выпускных курсов и молодых специалистов, где в течение дня ты:
- Сможешь узнать об отделе аудита и о профессии аудитора
- Провести день в офисе компании
- Узнать больше о профессии аудитора
- Выбрать то направление работы, которое подходит для тебя больше всего
- Пройти все этапы отбора за один день
- Получить предложение о работе!
Этапы отбора включают в себя
- Тестирование на умение анализировать текстовую и числовую информацию, а также на знание английского языка, профессиональный тест на знание бухгалтерского учета
- Собеседование со специалистом по работе с персоналом
- Собеседование с менеджерами выбранного отдела
Как попасть на мероприятие?
Мы будем ждать твою заявку, если ты:
- Студент последнего курса или выпускник со специализацией в области финансов/ экономики/ бухгалтерского учета, а также с технической специализацией
- Владеешь английским языком
- Знаешь Microsoft Office (программы Word, Excel, Power Point)
- Интересуешься различными сферами аудиторской деятельности
Чтобы принять участие в мероприятии и уточнить детали, отправь свое резюме по адресу: graduate@ru.ey.com (с пометкой «eGraduate.ru: 1 Day Offer»).